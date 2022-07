Dan a conoce algunas de las historias que estarán presentes en el anime Junji Ito Maniac: Tales of the Macabre

Hace unas semanas se conoció que el anime Junji Ito Maniac: Tales of the Macabre adaptaría 20 historias del reconocido autor japonés, y ahora es que se han dado a conocer algunas de estas, y el elenco que las conformará.

En cuanto a las historias dadas a conocer estas son:

The Strange Hikizuri Siblings: The Séance

The Long Hair in the Attic

Unbearable Labyrinth

The Bully

Den of the Sleep Demon

En cuanto al elenco, en el caso de ‘The Strange Hikizuri Siblings: The Séance’, este contará con Takahiro Sakurai (Tomioka en Demon Slayer) como Kazuya Hikizuri y Romi Park (Hange en Attack on Titan) como Kiko Hizukuri. En ‘The Long Hair in the Attic’, Yoko Hikasa interpretará a Chiemi; mientras que Hisako Kanemoto le dará vida a Sayoko en ‘Unbearable Labyrinth’.

Para ‘The Bully’ se ha dado a conocer que Natsumi Takamori interpretará a Kuriko, y finalmente en el caso de ‘Den of the Sleep Demon’ no se han dado a conocer integrantes del elenco.

La serie tiene programado su estreno a través de Netflix para 2023. Cabe recordar que junto con esto, también se encuentra en camino una adaptación del manga Uzumaki del autor.