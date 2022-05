Daniel Craig habría sido considerado para un papel en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

[Esta nota incluye spoilers de Doctor Strange in the Multiverse of Madness]

Pese a que parte de aquella escena se adelantó por cortesía de los tráilers y los rumores que proliferaron en torno a la película, la secuencia con los Illuminati estableció algunas de las sorpresas más importantes de Doctor Strange in the Multiverse of Madness al presentar un grupo de héroes conformado por distintos personajes de la Tierra 838.

Así, aunque las cosas no terminaron bien para los integrantes de ese grupo debido Wanda, su destino y las implicancias de su incorporación a la franquicia de Marvel Studios siguen dando que hablar.

Obviamente en la versión final de Doctor Strange in the Multiverse of Madness los grandes cameos de los Illuminati fueron John Krasinski como Reed Richards/Mr. Fantastic, Anson Mount como Black Bolt y Patrick Stewart como Charles Xavier/Profesor X ya que, a diferencia de Hayley Atwell (Captain Carter), Chiwetel Ejiofor(Baron Mordo) y Lashana Lynch (Captain Marvel) ninguno de ellos era parte del MCU antes de esta película.

Pero después de que el guionista de la secuela de Doctor Strange confirmara que en un minuto de la producción se consideró la idea de incluir a Tom Cruise como Iron Man, ahora un reporte sostiene que los Illuminati también pudieron contar con nada más ni nada menos que James Bond...bueno técnicamente Daniel Craig.

A raíz de una publicación sobre un artículo que deduce que Elizabeth Olsen nunca grabó escenas con Krasinski, el reportero Justin Kroll de Deadline planteó que en un punto del desarrollo de Multiverse of Madness Craig tenía un cameo en la película.

“Dato curioso: Krasinski no era la primera opción, el actor que originalmente iba a interpretar el papel estaba listo para filmar, pero cuando hubo un aumento en los casos de COVID, se echó atrás porque vivía en Londres y no pensó que el rodaje rápido no valía la pena correr de riesgo de traer el COVID de vuelta a su familia”, escribió Kroll junto a un gif de Craig.

Posteriormente el reportero añadió: “Para aquellos que preguntan por qué pudo filmar Knives (Out 2), fueron meses de disparos y si se contagiaba de COVID, sería el único infectado. Strange fue tal vez era un día de rodaje y la preocupación era que podía regresar a casa y no saber que lo tenía y dárselo a su hija que tenía 2 años en ese momento”.

Si bien Kroll nunca dejó claro si la idea era que Craig apareciera como Mr. Fantastic en lugar de Krasinski o encarnara a otro personajes en la formación de los Illuminati, rápidamente se propagaron las especulaciones al respecto. No obstante, aunque hay rumores que claman que Craig efectivamente habría intepretado a otro personaje y después Marvel Studios lo reemplazó con el Reed de Krasinski en ese guiño a los fancasts, por ahora no hay información confiable o verificable al respecto.

De hecho, es importante remarcar que las participaciones de Craig, Cruise y un eventual retorno de Ryan Reynolds como Deadpool solo habrían quedado en el terreno de las ideas ya que según el guionista de Doctor Strange 2, Michael Waldron, solo se filmó la versión final de la escena con los Illuminati.

“Esta fue la única versión que filmamos”, dijo Waldron sobre los cameos Illuminati en la película a The Playlist. “Ciertamente hubo discusiones y escribí diferentes páginas y cosas, pero esta alineación siempre fue la lista absoluta de deseos y, francamente, si hubiéramos obtenido solo uno de estos personajes y los hubiéramos rodeado con personajes más oscuros, todavía me hubiera sentido como: ‘¡Mierda, no puedo creer que lo hayamos logrado!’. Entonces, haberlos conseguido a todos es irreal y me alegro de que todos tengan su momento individual para brillar”.