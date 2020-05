Daniel Radcliffe regresó al mundo de Harry Potter para leer un capítulo de La Piedra Filosofal

Un par de semanas atrás les contamos que J.K Rowling, la autora detrás del Mundo Mágico, había impulsado una iniciativa llamada “Harry Potter At Home” que básicamente consistía en un sitio web compuesto por distintos recursos pensados para que padres, profesores, niños y fanáticos pudiesen recurrir al mundo de la popular franquicia para lidiar con estos días de cuarentena.

Pero ahora “Harry Potter At Home” acaba de cumplir un deseo que los fanáticos de las películas han tenido desde que vieron la última escena de Las Reliquias de la Muerte Parte II en el cine: ver a Daniel Radcliffe de regreso en el Mundo Mágico.

Si bien no se trata de una nueva cinta ni nada por el estilo, “Harry Potter At Home” logró convencer al actor que interpretó al niño mago de leer nada más ni nada menos que el primer capítulo de La Piedra Filosofal.

Así es, desde este 5 de mayo pueden escuchar al actor que inmortalizó a Harry Potter en el cine contándoles la primera parte de la historia del niño que vivió.

Para escuchar el capítulo leído por Radcliffe tienen dos opciones: La primera es ver al actor leyendo a través del sitio de Wizarding World y la segunda es solo escuchar el relato en Spotify.

Obviamente Harry Potter y la piedra filosofal es un libro que consta de mucho más que uno solo capítulo y mientras Radcliffe leerá la primera parte, otros famosos se encargarán de leer los dieciséis capítulos restantes.

De hecho, de acuerdo a lo anunciado por “Harry Potter At Home” figuras como Eddie Redmayne (Animales fantásticos), Noma Dumezweni (Harry Potter and the Cursed Child), Stephen Fry (narrador de audiolibros de Harry Potter en inglés) y Claudia Kim (Animales fantásticos 2) David Beckham y Dakota Fanning, tendrán la misión de leer algunas partes del libro.

Todo queda más claro en este video promocional:

Y si esto ya es suficiente para llenar sus corazones potterheads, prepárense porque desde “Harry Potter At Home” tantean que eventualmente anunciaran a más famosos que tendrán la misión de leer parte de la querida saga literaria.