Daredevil, Jessica Jones, The Defenders y el resto de las series de Marvel-Netflix llegarían a Disney Plus en Canadá

Disney Plus podría ser la nueva casa de Daredevil, Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage, Iron Fist y The Defenders. Si bien ya han pasado varios años desde que esas series fueron canceladas, el futuro de aquellos programas basados en los cómics de Marvel ha estado en duda desde que se reveló que Netflix, el streaming que se encargó de estrenarlos originalmente, los sacará de su catálogo antes de marzo de este año.

Hasta ahora ni Netflix ni Disney han señalado oficialmente qué pasará con Daredevil, Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage, Iron Fist y The Defenders tras su salida del streaming donde debutaron originalmente, sin embargo, tras un montón de especulaciones, esta semana se reportó que todos esos programas podrían llegar a Disney Plus al menos en Canadá.

Esta información proviene de los planes de Disney Plus Canadá para marzo que fueron recogidos por CBR y establecen que las series de Matt Murdock, Luke Cage, Jessica Jones y Dany Rand estarán disponibles desde el 16 de marzo de 2022 en la misma plataforma que actualmente alberga a los títulos de Marvel Studios.

Aparte de considerar que esta información no está confirmada, es preciso tener en cuenta que tampoco se ha determinado que Disney Plus será la casa de Daredevil, Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage, Iron Fist y The Defenders en otros países y siempre está la posibilidad de que Disney opte por llevar a esos programas a streamings como Hulu o Star+ en los lugares donde estén disponibles.

De hecho, la única certeza para Latinoamérica por ahora es que las series dejarán el catálogo de Netflix el 28 de febrero.

Por otra parte, la llegada de Daredevil y compañía Disney Plus tampoco sería una confirmación de su estado dentro de la continuidad del MCU. Después de todo, el streaming de la Casa de Mickey Mouse tiene varias apuestas de distintas épocas de las adaptaciones de Marvel que no están dentro de la continuidad de Marvel Studios o que, al igual que las mencionadas series de los Defensores, tienen un estado complicado en el canon del Universo de los Vengadores como Agent Carter y Agents of S.H.I.E.L.D.