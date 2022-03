Darth Maul quedó fuera de ‘Obi-Wan Kenobi’ después de los ajustes a la trama de la serie

Darth Maul no será parte de la serie de Obi-Wan Kenobi. Aunque debido a la presencia de personajes como Darth Vader y los Inquisidores el Jedi interpretado por Ewan McGregor no tendrá pocos rivales que vencer en la nueva entrega televisiva de Star Wars, un nuevo reporte sostiene que el personaje que mató a Qui-Gon Jinn no será parte del próximo programa de la saga espacial para Disney Plus.

Como Darth Maul es una parte muy importante de la historia de Obi-Wan Kenobi e incluso se podría decir que es uno de los principales enemigos del Jedi, no han sido pocos los fanáticos que han especulado con un cameo de esa figura en la nueva serie de Star Wars. No obstante, de acuerdo a The Hollywood Reporter, aunque inicialmente la producción de Obi-Wan Kenobi consideró sumar a Maul a su propuesta, todo cambió a la mitad del desarrollo.

Como recordarán, a inicios de 2020, Lucasfilm frenó el desarrollo de Obi-Wan Kenobi para mejorar la guiones de esa producción. Días atrás se reveló que la postura oficial de la compañía respecto a esa decisión tenía que ver con que la serie habría tomado un rumbo muy oscuro. No obstante, ahora The Hollywood Reporter sostiene que habría un poco más que eso.

De acuerdo a ese medio, la trama inicial que el guionista Hossein Amini y la directora Deborah Chow idearon para el programa de Kenobi pavimentó sus cambios después de que Jon Favreau y Dave Filoni, los responsables de The Mandalorian, leyeran su propuesta y notaran que la dinámica que se pretendía establecer en esa serie con un pequeño Luke Skywalker y Kenobi acechados por Darth Maul podría tomar un rumbo muy similar a la serie de Grogu y Din Djarin.

Así, además de incitar a Chow a que aspirara a hacer más grande el programa, estas conversaciones habrían llevado que Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm, optara por pausar el desarrollo de la serie y sumar a un nuevo guionista para elaborar la trama que finalmente veremos en mayo e incluye a Darth Vader y los Inquisidores como las grandes amenazas.

De hecho, The Hollywood Reporter indica que mientras Maul fue eliminado de Obi-Wan Kenobi en esa reescritura, una fuente indica que Filoni fue quien comenzó a insistir con la idea de posicionar a Darth Vader como el gran villano y llevar al Gran Inquisidor al terreno de las producciones live-action.

En ese sentido, mientras el reporte dice que este cambio llevó a elegir a un nuevo actor para interpretar al pequeño Luke Skywalker y ahora el actor Grant Feely (Creepshow) tendrá la misión de plasmar a ese icónico personaje, en el caso de Maul el actor Ray Park habría sido contactado para repetir su papel antes del giro en la propuesta. No obstante, no está claro si el intérprete alcanzó a grabar alguna escena o solo filmó una prueba de cámara además de realizar una preparación física para el rol.

Pero lo cierto es que Lucasfilm sostiene que Maul nunca habría estado en sus planes para Kenobi ratificando que, eliminado o no de la serie, finalmente el personaje que mató al maestro de Obi-Wan no será parte de la apuesta que que debutará este 25 de mayo.