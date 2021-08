Dave Bautista ahora dice que nunca le pidieron dar su voz a Drax en la próxima serie animada de Marvel Studios

Hace 1 hora

El actor, que no ha ocultado que la próxima película de los Guardianes de la Galaxia será su última película en el rol, explicó que - a diferencia de otros actores del MCU - no le pidieron ser parte del proyecto "What If..?"