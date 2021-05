Dave Bautista remarcó que la controversia que llevó al despido de James Gunn “fue un ataque político personal” contra el director

Cuando Disney decidió despedir a James Gunn por sus antiguos y polémicos tweets, una de las primeras figuras que salió en defensa del director fue Dave Bautista.

El actor que interpreta a Drax no solo manifestó su apoyo al director, sino que en diversas declaraciones criticó duramente a la decisión de Disney. Así, aunque ya han pasado varios años desde esa polémica y Gunn finalmente fue recontratado para comandar Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Bautista todavía no olvida lo que sucedió.

En el marco de una reciente entrevista con el portal Collider, “Batista” fue consultado respecto a todo lo que vivió entre el despido y la recontratación de Gunn.

“En ese momento, fue horrible (...)”, dijo Bautista. “Me golpearon, me aporrearon y me amenazaron. También estaba en una mala situación con Disney, pero sentí que estaba haciendo lo correcto. Me sentí como que un amigo - un tipo que realmente se arriesgó por mí y cambió mi vida - estaba siendo atacado injustamente. Fue atacado injustamente y luego castigado injustamente”.

“No podría vivir conmigo mismo si no decía nada, pero en ese momento fue horrible”, agregó. “Fue horrible. Literalmente me quedé en las redes sociales en ese momento incluso aunque me estaban golpeando y maltratando, me quedé porque sabía que si nadie hablaba por él, simplemente no había ninguna posibilidad (de que volviera)”.

Bautista emitió varias declaraciones a favor de Gunn e incluso amenazó con dejar al MCU. Todo a raíz del despido que ocurrió por una serie de tweets antiguos donde el director bromeaba sobre temas como las violaciones y la pedofilia y que fueron recuperados por partidarios de Donald Trump.

En ese sentido, Bautista remarcó que la situación no fue fortuita y tenía que ver con el contexto de ese entonces.

“Esto era parte del clima político, las cosas que estaban sucediendo”, sentenció Bautista. “Era incluso mucho más grande que James, esto era como un gran mensaje que estaban enviando. Este fue un ataque político personal contra James Gunn”.

Así, aunque sigue trabajando con Disney, Bautista sostiene que la compañía tomó una mala decisión.

“Disney, creo que se adelantaron, tomaron una decisión apresurada, cometieron un error”, dijo Bautista. “Creo que finalmente hicieron lo correcto, que fue otra gran declaración que Disney regrese y diga: “Hola chicos, cometimos un error, estamos contratando a James de nuevo”, eso en sí mismo es una gran declaración, así que no quiero pasarlo por alto en absoluto”.

Bautista concluyó planteando que simplemente no podía dejar que Gunn se defendiera por su cuenta de un “ataque diseñado” por “gente horrible” y que agradece a todos quienes insistieron para que el director eventualmente regresara para dirigir y escribir la próxima película de los Guardianes de la Galaxia.