Dave Bautista volverá a la comedia con una secuela de la película My Spy

Durante el año 2020 fue estrenada My Spy, una comedia de acción protagonizada por Dave Bautista en el rol de un agente de la CIA que debe cuidar a una familia y hacer equipo con una niña pequeña que forma parte de esta.

A pesar de que la película no recibió críticas favorables, su lanzamiento en el mercado hogareño fue tan exitoso, pues fue la tercera película más vista en plataformas digitales durante su año de estreno, que ahora la plataforma de streaming Amazon Prime Video decidió llevar adelante una secuela.

Titulada como My Spy: The Eternal City, la secuela será dirigida nuevamente por Peter Segal (50 primeras citas, Super Agente 86) y volverá a reunir a Bautista con la joven Chloe Coleman (Avatar: The Way of Water) y actores como Kristen Schaal (What We Do in the Shadows) y Ken Jeong (Community, The Hangover),

Más aún, la secuela que volverá a ser escrita por Erich y Jon Hoeber ahora agrandará su elenco con la participación de Anna Faris (Scary Movie), Craig Robinson (The Office) y Flula Borg (Pitch Perfect: Bumper in Berlin).

Con todo lo anterior en cuenta, solo falta agregar que My Spy: The Eternal City abordará cómo una ahora adolescente Sophie (Chloe Coleman) viaja junto a JJ (Bautista) hasta Italia por un viaje del coro escolar. En esa travesía, ambos terminarán en el medio de un complot terrorista que apunta al mejor amigo de Sophie, Collin, ya que su padre es el jefe de la CIA,

Vean el tráiler de la película original a continuación.-