Dave Filoni abordó las dudas sobre el paradero de Grogu durante la trilogía de secuelas de Star Wars

La historia de Star Wars se desarrolla en una galaxia gigantesca llena de un montón de planetas y ciudades. Sin embargo, como en ocasiones todo parece estar entrelazado a la historia central de la Familia Skywalker, frecuentemente aparecen dudas cómo donde habría estado Grogu durante la trilogía de secuelas.

Si bien trilogía de secuelas de Star Wars se desarrolla después de los eventos que se han explorado hasta ahora en The Mandalorian, es evidente que por la forma en la que crecen las criaturas de su especie, Grogu aún debería existir durante ese periodo. Todo claro si no murió antes del ascenso y caída de la Primera Orden.

Pero todo eso está en el terreno de las especulaciones y probablemente seguirá así por un buen tiempo porque Dave Filoni, uno de los productores de The Mandalorian, no quiso profundizar en el destino de Grogu al abordar el paradero del perosnaje durante la trilogía de secuelas de Star Wars.

En el contexto de una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Filoni fue consultado sobre si ya había resuelto dónde estaba Grogu durante las secuelas de Star Wars.

“Esa es una gran pregunta, y hablamos de muchas cosas diferentes. Por cierto, esa es una pregunta para un montón de personajes, no solo para Grogu. ¿Dónde están durante estos eventos? En todo caso, habiendo hecho The Clone Wars y tejido una historia tan intrincada entre dos películas que estaban mucho más juntas, aprendí que hay un amplio espacio en esta galaxia para que podamos contar historias y tener personajes haciendo cosas”, dijo Filoni.

“Cuando era niño, cuando Yoda le dijo a Luke: ‘Cuando me haya ido, serás el último Jedi’, lo tomé muy literalmente”, añadió. “Bueno, ahora sabemos que eso es todo menos cierto. Hay muchas personas diferentes que podían usar la fuerza, y tal vez Luke sea el último Jedi en lo que Yoda consideraría un Jedi. Así que solo tendremos que esperar y ver cómo evoluciona la historia y qué tiene sentido. Pero en mi experiencia, definitivamente hay una manera de entrelazar todo y hacerlo emocionante. Es posible que ni siquiera tenga que cruzarse con lo que vimos (en la trilogía de secuelas) si la historia nos lleva a otro lugar”.

Los otros personajes que mencionó Filoni que generarían dudas sobre su paradero en la trilogía de secuelas probablemente son Ashoka Tano, Ezra Bridger y Cal Kestis. De hecho, tras el estreno de The Rise of Skywalker, el propio Filoni comentó que la voz de Ashoka en una escena clave de Rey no implicaba necesariamente que la ex-padawan de Anakin estuviera muerta. En ese sentido, todo apunta a que tendremos que esperar para ver cómo se desarrollan las historias de The Mandalorian y Ashoka para descifrar si estas series se conectarán o no de manera directa con la trilogía de secuelas.