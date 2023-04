Dave Filoni escribió todos los episodios de Ahsoka

El nombre de Dave Filoni aparecerá en todos los episodios de Ahsoka y no solo en su calidad de creador del programa y co-creador del personaje, sino que también como guionista de la nueva producción de Star Wars para Disney Plus.

En el contexto de una entrevista con Collider el propio Filoni contó que escribió todos los episodios de Ahsoka.

Durante la “Star Wars Celebration 2023″ Filoni fue consultado sobre el tiempo de ejecución de los capítulos de Ahsoka y al contar que serían similares a los de The Mandalorian también tanteó su papel como guionista de la serie.

“Esa es una pregunta interesante. Diría que es bastante relativo cuando haces este tipo de trabajo”, dijo Filoni sobre la duración de los capítulos de Ahsoka. “Una cosa en la que Jon (Favreau) y yo somos muy firmes es que tratamos de reducirlo y desmantelarlo para mantenerlo en movimiento. Definitivamente es una regla más rápida e intensa que la que tiene George (Lucas). Mis episodios en realidad han comenzado bastante largos, ya sabes, porque los escribí todos, por lo que son un poco diferentes. Probablemente, en relación con otras cosas que he escrito y hecho, como el episodio ‘The Jedi’ (de The Mandalorian)”.

“Si tiene que ser apretado y rápido porque necesito que la acción funcione, será más corto, pero diría que están en el mismo rango que los episodios de The Mandalorian”, añadió. “Tal vez en promedio un poco más, pero honestamente, no sé dónde están ahora, en los cortes más recientes que he hecho, pero diría que están en el mismo rango”.

De ahí en más Filoni confirmó que escribió todos los capítulos de Ahsoka, una tarea considerable que tomó por su buen conocimiento del personaje titular y otras figuras que aparecerán en la serie como Sabine y Hera de Star Wars: Rebels. “(Fue) mucho, mucho trabajo, así que... Conozco bien a los personajes, así que tenía que hacerlo”, afirmó.

Filoni no solo ha escrito episodios de Clone Wars y Rebels, sino que también ha realizado el guión para varios episodios de The Mandalorian.

Ahsoka se estrenará en agosto.