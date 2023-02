David F. Sandberg descartó que Shazam! Fury of the Gods fuera alterada por James Gunn

Cuando solo restan un par de semanas para el estreno de Shazam! Fury of the Gods el director de esa cinta, David F. Sandberg, salió al paso de un rumor sobre el corte que llegará a los cines a mediados de marzo.

En el contexto de una discusión en el subreddit “Snydercut” sobre un supuesto filtrador y su dudosa información, Sandberg fue convocado para desmentir la información sobre las supuesta ediciones que el co-CEO de DC Studios, James Gunn, habría concretado en la secuela de Shazam.

Sandberg, mediante su cuenta oficial de Reddit, confirmó que es información es falsa y DC Studios (o Gunn en particular) no habrían alterado Shazam! Fury of the Gods.

“No. La película terminada se entregó a fines de octubre del año pasado, justo antes de que (Gunn) comenzara oficialmente el trabajo. Claro, a veces las producciones pueden agregar escenas o hacer cambios de última hora, pero nada ha cambiado en Shazam”, dijo el director. “Es una historia independiente y me dijeron que no afecta ni interfiere con los planes futuros de DC, por lo que no hay razón para cambiar nada”.

El estreno de Shazam! Fury of the Gods originalmente estaba fijado para diciembre de 2023, pero la cinta finalmente fue aplazada hasta el 16 de marzo de este año en un movimiento que probablemente planeaba escapar de Avatar: The Way of Water.