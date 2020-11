David Fincher calificó a Joker como “una traición a los enfermos mentales”

Ya ha pasado más de un año desde el estreno de Joker y, aunque el mundo ha experimentado muchas cosas durante los últimos 12 meses, parece que la película protagonizada por Joaquin Phoenix aún sigue dando vueltas en la mente de algunos directores.

Particularmente, durante una entrevista a propósito del próximo estreno de Mank, David Fincher aprovechó de compartir sus opiniones sobre la película que presentó una historia de origen para el famoso enemigo de Batman.

Ante todo, durante la conversación con The Telegraph (vía Indie Wire), Fincher citó a Joker como un ejemplo para gráficar su visión sobre el estado actual de las tendencias al interior de los estudios de Hollywood.

“Nadie hubiera pensado que tenía la oportunidad de un gran éxito con Joker si The Dark Knight no hubiera sido tan grande como lo fue”, dijo Fincher. “No creo que nadie hubiera mirado ese material y hubiera pensado: 'Sí, tomemos a Travis Bickle y Rupert Pupkin, mezclémoslos y luego atrapémoslos en una traición a los enfermos mentales y saquemos eso por mil millones de dólares".

Por supuesto, la comparación de la caracterización de Arthur Fleck en Joker con los personajes que Robert De Niro interpretó en Taxi Driver y The King of Comedy no es algo nuevo. No obstante, Fincher recalcó eso para plantear que esos fueron elementos que Warner Bros tomó en cuenta para apostar por la película. Algo que, a su juicio, habría sido imposible en otro contexto.

“Estoy seguro de que Warner Bros pensó que con un cierto precio, con el elenco adecuado, y con De Niro sumándose al viaje, sería un posible doble o triple (de recaudación)”, comentó Fincher. “Pero no puedo imaginar que esa película se hubiera estrenado si hubiera sido 1999”.

Por supuesto, el año que citó Fincher no fue al azar y el director comentó que en ese año, cuando presentó Fight Club, la recepción por parte del estudio fue muy diferente a lo que pasó con Joker.

“La opinión generalizada después entre los tipos de los estudios fue: ‘Nuestras carreras han terminado’. El hecho de que hiciéramos esa película en 1999 sigue siendo, en mi opinión, un milagro”, añadió.

Fincher se encuentra en plena etapa promocional de Mank, su nueva película que llegará a Netflix el 4 de diciembre, y en ese contexto ya había apuntado contra los estudios de Hollywood y las películas “Cajita Feliz”.