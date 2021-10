David Harbour aseguró que todas las tramas de Stranger Things 4 estarán relacionadas entre sí y apuntarán al objetivo final de la serie

Hasta la fecha Stranger Things 4 ha presentado varios adelantos sobre su propuesta, sin embargo, como la serie todavía no presenta un gran tráiler, a estas alturas no hay mucha claridad respecto a cuál será la trama central de los nuevos episodios.

Pero aunque obviamente la cuarta temporada de Stranger Things continuará abordando la historia de Eleven y los extraños sucesos que ocurren en Hawkins, David Harbour reafirmó que todas las tramas que entrarán en juego en el próximo ciclo estarán relacionadas entre sí.

Durante esta semana el actor que interpreta a Jim Hopper participó de un panel en la Comic Con de Nueva York y, según recoge EW, aprovechó esa instancia para adelantar que las historias entrelazadas en Stranger Things 4 tienen un propósito mayor.

En primer lugar el actor reafirmó que hay varias historias en los nuevos episodios de Stranger Things y obviamente una de ellas incluye la trama con Hopper en Rusia.

“(Hay) un elemento de Hopper que intenta llegar a casa con su familia, lo cual es realmente increíble”, comentó Harbour antes de confirmar que hay “un demogorgon en esa prisión con Hopper”.

“Creo que tengo la mejor historia”, agregó el actor. “Y luego verán muchas más capas sobre Eleven y Brenner y esa institución. Lo que ella pasó y está pasando que se relaciona con esta narrativa que regresa. Y luego está esta nueva cosa de la casa Creel, que es este nuevo elemento de una situación en Hawkins. Y por supuesto todo se relaciona”.

La casa Creel fue el foco del adelanto más reciente de Stranger Things 4 y todo apunta a que esa será una residencia que Dustin, Steve, Mike, Lucas y Max investigarán por su eventual conexión a The Upside Down. No obstante, la historia de esa residencia no es sencilla ya que fue el sitio de una masacre que terminó con el personaje que será interpretado por Robert Englund en una institución psiquiátrica.

En ese sentido, aunque podría parecer que un aumento en el número de historias podría complicar las cosas para el desarrollo de esta temporada, Harbour sostiene que el nuevo ciclo comenzará a establecer las bases para el objetivo final de Stranger Things 4.

“Lo que estamos tratando de hacer mientras elaboramos esto (es) retirarlo y asegurarnos de que no tengamos un final del juego como, algunos de nosotros pensamos con la serie Lost: ‘¿¡Qué pasó con el oso polar?!‘”, dijo Harbour. “Estamos tratando de recuperar (elementos) para que comiencen a llegar a un punto crítico y se conviertan en una pieza completa”.

De hecho, Harbour no solo aseguró que la cuarta temporada comenzaría a pavimentar un camino de resolución para Stranger Things, sino que también tanteó que en los próximos episodios se abordarán temas sobre el pasado de su personaje. “Comenzamos a descubrir realmente estas verdades que solo habíamos insinuado antes”, señaló el actor.

Stranger Things 4 debutará en 2022 a través de Netflix.