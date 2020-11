Days Gone se ejecutará hasta 60 fps con una resolución 4K dinámica en PS5

Bend Studio dio a conocer algunas de las mejoras que tendrá Days Gone en su versión para PlayStation 5.

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Twitter, la compañía responsable del juego anunció que Days Gone se ejecutará hasta 60 fps (Frames per second) en la nueva consola de Sony. Todo mientras también tendrá una resolución 4K dinámica, es decir que cambiará dependiendo de cuán exigente sea la escena con el fin de mantener un rendimiento constante.

Finalmente, Bend Studio también informó que los jugadores además podrán llevar sus partidas guardadas de Days Gone desde PS4 a PS5.

Con esto Days Gone se suma a la lista de títulos que de PS4 que admitirán hasta 60 FPS en PS5 y se presentarán como parte de PlayStation Plus Collection cuando la nueva consola de Sony que salga a la venta este 19 de noviembre.