DC anunció más cómics que formarán parte de sus lanzamientos de mayo

A mediados de abril, DC Comics reveló que había llegado a acuerdo con dos nuevas distribuidoras para lograr reactivar la circulación de sus historietas, en medio de la paralización total de la industria por la pandemia del coronavirus.

La medida fue resistida, pero a partir de esta semana comenzarán a circular algunos cómics de la editorial. En tanto, la gran distribuidora Diamond Comics, que es la que mueve gran parte de los cómics, ya prepara sus intentos para volver al ruedo a partir del próximo 20 de mayo, lo que implicará que el resto de editoriales también vuelva a la circulación.

Pero en lo que concierne a DC Comics, además de algunas reimpresiones, la compañía había adelantado que de aquí al 12 de mayo volverán series como Daphne Byrne, The Dreaming, Batman and the Outsiders, The Flash, Hawkman. House of Whispers. Joker/Harley: Criminal Sanity, Harley Quinn, Justice League, Justice League Odyssey, Lois Lane y Metal Men. Quizás el lanzamiento más relevante era el nuevo número de The Green Lantern Season Two.

Con lo anterior en cuenta, ahora la editorial reveló los títulos de las últimas dos semanas de mayo, destacando que ni Batman ni Strange Adventures serán parte de la oferta.

19 de mayo

DCeased: Unkillables #3

The Dollhouse Family #6

The Flash GIANT #4

Plunge #3

Superman’s Pal Jimmy Olsen #10

Red Hood: Outlaw #45

Wonder Woman #755

26 de mayo: