DC Comics cambió sus planes para la publicación de Flashpoint Beyond

Aunque hasta el momento la situación no ha entrado en el terreno de las múltiples postergaciones que sufrió Doomsday Clock, DC ya habría comenzado a ajustar sus planes para la publicación de Flashpoint Beyond, el nuevo cómic escrito por Geoff Johns y dibujado por Eduardo Risso.

De acuerdo a Bleeding Cool, DC Comics ya no publicará de manera bimensual a Flashpoint Beyond y como consecuencia de eso el cómic que pretende continuar la historia de Thomas Wayne/Batman ahora tardará dos meses más de lo planificado originalmente en presentar su final. De hecho, Flashpoint Beyond #0 ya no llegaría el 5 de abril como se estableció preliminarmente y se presentaría recién este 12 de abril.

En ese sentido, el plan para la publicación de Flashpoint Beyond quedaría así:

Flashpoint Beyond #0 -12 de abril

Flashpoint Beyond #1 - 3 de mayo

Flashpoint Beyond #2 - 7 de junio

Flashpoint Beyond #3 -5 de julio

Flashpoint Beyond #4 -2 de agosto

Flashpoint Beyond #5 - 6 de septiembre

Por ahora se desconoce qué habría motivado este cambio en los planes de DC, sin embargo, el mismo reporte de Bleeding Cool sostiene que la editorial está incentivando que las tiendas de cómics ordenen más números de Flashpoint Beyond #0 ya que las reservas del título habrían estado bajas y la editorial confiaría en que esta nueva historia en el mundo de Flashpoint podría ser todo un éxito.