DC habría cambiado los planes para uno de los primeros títulos de Dawn Of DC

Esta semana no solo se concretó el debut de Action Comics #1051, el primer número enmarcado en “Dawn Of DC”, la nueva etapa de las publicaciones de DC Comics, sino que la editorial también confirmó nuevos títulos y equipos creativos para las historias que presentará bajo esa línea durante el próximo mes de mayo.

Así, mientra el gran anuncio sobre los Titanes en cierta medida fue eclipsado por un aparente retorno de la Liga de la Justicia durante este año, también surgieron suspicacias en torno al nuevo título de Linterna Verde.

Resulta que este miércoles DC informó que en mayo publicará Green Lantern# 1, una nueva serie regular protagonizada por Hal Jordan que estará a cargo de Jeremy Adams (The Flash) y Xermánico (Flashpoint Beyond). No obstante, en noviembre del año pasado DC había señalado que ese cómic se llamaría Green Lantern: Hal Jordan, llegaría en abril y sería escrito por Mariko Tamaki (Detective Comics).

Por ahora se desconoce qué habría provocado este cambio en el equipo creativo del cómic, pero al parecer su premisa sería la misma ya que mientras inicialmente se dijo que Green Lantern: Hal Jordan seguiría al héroe titular en su regreso a la Tierra, la nueva descripción dice:

“Como resultado de los eventos de Dark Crisis on Infinite Earths, los Guardianes de Oa en el corazón de Green Lantern Corps han puesto en cuarentena el Sector 2814, hogar del planeta Tierra, ¡y a su campeón junto con él! Una derrota desgarradora ha enviado a Hal tambaleándose, regresando a casa para redescubrir sus raíces... y encontrar al hombre responsable de arruinar su vida: Sinestro. Al menos si está dispuesto a apoderarse de un anillo de poder para hacerlo”.

Green Lantern #1 por Jeremy Adams y Xermánico será publicado el 9 de mayo.