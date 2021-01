DC habría cancelado los planes para Aquaman: Earth One

Ya han pasado varios años desde que DC Comics anunció que Aquaman tendría su propia historia en el marco de la publicaciones de Earth One, sin embargo, aunque la espera por la entrega a cargo de Francis Manapul se ha extendido desde 2015, parece Aquaman: Earth One ya no figura los planes de la editorial.

De acuerdo a The Aquaverse, una cuenta dedicada a las novedades de Aquaman, DC Comics simplemente habría abandonado el trabajo en Aquaman: Earth One

“Actualización de Aquaman: Earth One: En una noticia que no debería sorprender a nadie, Francis Manapul ha confirmado que ya no tiene contrato con DC y que este proyecto está muerto en por el momento”, escribió The Aquaverse.

Si bien desde DC todavía no realizan un anuncio oficial al respecto, el portal Bleeding Cool sostiene que por ahora Aquaman: Earth One no estaría avanzando y, como el desarrollo del cómic no habría progresado durante algún tiempo, en un minuto se habría considerado ajustarlo para que calzara con los planes de la denominada “5G”. Sin embargo, tal y como esa iniciativa, todo habría cambiado tras la salida de Dan DiDio.

“Buenas fuentes nos dijeron que el trabajo pudo reelaborarse como la versión 5G de Aquaman, o algo que se ejecutara junto con la 5G antes de que DC Comics cancelara esa línea con el despido del editor Dan DiDio”, asegura el reporte de Bleeding Cool.

Pero eso finalmente no sucedió y de hecho, hasta el momento no hay una serie regular de Aquaman en Infinite Frontier.

No obstante, aunque por ahora el trabajo en Aquaman: Earth One estaría en un punto muerto, Bleeding Cool dice que Manapul “podría regresar a DC Comics para terminar Aquaman: Earth One cuando las cosas se estabilicen en la editorial, ya que es una historia que todavía quiere contar”.

Pero hasta el momento eso tampoco está confirmado y lo único claro es que Manapul está trabajando en proyectos propios.