DC lanzará nuevas ediciones de varios cómics vinculados a los nuevos proyectos de DC Studios

Durante la semana pasada les contamos que el reciente anuncio de los primeros proyectos de DC Studios provocó un aumento en las ventas de cómics como Supergirl: Woman of Tomorrow y The Authority.

Bueno, mientras James Gunn prometió más copias de algunas ediciones que se habían agotado, ahora DC Comics estaría preparando el lanzamiento de nuevas ediciones de varios cómics vinculados a los nuevos proyectos de DC Studios.

Concretamente, según reporta Bleeding Cool, durante los próximos meses DC lanzará nuevas versiones de Creature Commandos, Batman And Son, Booster Gold: 52 Pick Up, The Authority Book One, Batman And Robin Vol 1: Batman Reborn y Wonder Woman: Paradise Found.

Si bien títulos como Batman And Son y The Authority han sido identificados directamente como influencias para los proyectos de DC Studios, el resto de los cómics mencionados anteriormente solo apuntarían a figuras que serán parte del plan para el nuevo Universo de adaptaciones de DC.