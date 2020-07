DC podría anunciar nuevas películas durante su evento virtual

El próximo 22 de agosto DC realizará un evento virtual llamado DC FanDome, donde la compañía pretende presentar varias novedades sobre sus cómics y las series, películas y videojuegos basados en sus personajes.

Con miras a ese evento, la organización de DC FanDome lanzó un sitio web para que los fanáticos puedan enviar preguntas para las distintas instancias que darán forma a aquella cita.

Así, ingresando al sitio, los fanáticos pueden escoger entre diversas categorías para enviar sus preguntas. Pero, en medio de opciones para consultar sobre Zack Snyder, las series del Arrowverso y los proyectos de los creadores de cómics, aparecieron un par de alternativas que rápidamente llamaron la atención.

De acuerdo a diversos reportes y en particular a una captura de pantalla del sitio The Direct, durante un tiempo las categorías para las preguntas de DC Fandome contemplaron dos opciones para dos “películas secretas”.

Como en el listado ya figuran opciones de Wonder Woman 1984, la película de The Flash, The Batman, Shazam y Aquaman, rápidamente estas supuestas alternativas dieron pie a las especulaciones y algunos fanáticos ya levantaron teorías respecto a los posibles anuncios que se podrían concretar durante en el evento.

En ese sentido, es preciso aclarar que si bien por ahora no hay nada confirmado, DC perfectamente podría presentar de manera oficial a proyectos que llevan años en desarrollo como la película de Batrgirl o la película de The New Gods y quien sabe, quizás ahora la cinta de Green Lantern Corps podría avanzar finalmente.

Actualmente las categorías “Secret Movie 1” y “Secret Movie 2″ no aparecen ni en la versión de escritorio ni en la versión móvil del sitio de preguntas para DC Fandome por lo que para resolver este misterio solo quedaría esperar hasta que el evento comience el próximo 22 de agosto.