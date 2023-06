De Flush Man y Flashpoint con Andy Muschietti, director de The Flash

The Flash, la nueva película basada en un personaje de DC Comics, es probablemente la producción más comiquera de todas las que se han realizado a la fecha por Warner Bros. Y, probablemente, también lo es para todo el género de los superhéroes.

La película no solo toma directa inspiración de un cómic, la saga Flashpoint escrita por Geoff Johns y dibujada por Andy Kubert, sino que también escudriña en elementos tan comiqueros cómo el multiverso, lo que hoy por hoy es cada vez más popular en el cine.

¿Pero su director tuvo alguna conexión con los cómics del velocista? ¿Pudo leer una de las etapas más recordadas que se publicaron para Sudamérica desde Argentina? Pues el propio Andy Muschietti conversó brevemente con Mouse e inevitablemente tuvimos que preguntarle de Flush Man, la clásica y celebrada etapa del Flash encarnado por Wally West que fue publicada en la década de los noventas.

¿Tuviste algún cómic de Flush Man de la editorial Perfil?

Cuando crecía en Argentina, los cómics que venían eran los de la editorial Novaro, los cómics de la Serie Águila y otras que no sé que... los tengo grabados en la memoria, pero no tenía mayor conocimiento [de Flush Man]. Un día me enteré que estaba esta edición que se llamaba Flush, pero nunca lo tuve.

Aquí en Chile fue muy importante en los noventas, entonces quería saber si tenías alguna conexión

Es el mismo personaje, ¿No?

Sí, es Flash, pero Wally West, ya existía una revista llamada Flash en Argentina y al cómic tuvieron que darle el nombre de Flush Man, pero parte importante de la película también es el tema de Flashpoint, ¿por qué crees que esa historia ha sido importante más allá que esta sea una adaptación muy libre?

Bueno, Flashpoint fue muy importante porque está muy bien escrita, tiene a Barry como personaje central, es un viaje muy intricado que hacen, el viaje del héroe que tiene esta línea argumental rica de los atlantes con las amazonas en una lucha a muerte, el mundo está en destrucción.

Pero para mi la idea inicial tuvo que ver con el interés emocional de Barry al reencontrarse con su madre, yo no quería hacer una adaptación literal del cómic, porque no me interesa. Me interesa más crear experiencias cinematográficas que la gente las viva de otra manera. Las viva con impredictibilidad.

Y también yo quería hacer algo un poco más fresco. Para la historia de Flashpoint está Flashpoint, el cómic. Yo quería traerles algo nuevo, aunque esté libremente basado en ese mismo cómic.

The Flash se estrena este jueves 15 de junio en cines