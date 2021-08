¿Death Stranding 2? Un comentario de Norman Reedus genera especulaciones sobre una posible secuela del juego

Durante el próximo mes de septiembre Kojima Productions y Sony Interactive Entertainment concretarán el lanzamiento de Death Stranding Director’s Cut, una nueva versión que llevará al juego más reciente de Hideo Kojima a PS5.

Pero aunque hasta ahora no hay nada oficial, parece que aquel no sería el último lanzamiento de esta saga.

A propósito del estreno de la última temporada de The Walking Dead, Norman Reedus participó de una entrevista con el portal brasileño AdoroCinema y comentó que existirían planes para concretar una secuela de Death Stranding.

“Creo que estamos haciendo un segundo Death Stranding”, dijo el actor detrás de Sam Porter Bridges (vía IGN Brasil). “(El juego) está en negociaciones en este momento. Entonces… ¡Yay!”.

Más allá de los comentarios de Reedus, por ahora no hay nada oficial respecto a una eventual secuela de Death Stranding por lo que, además de tomar esta declaración con cautela, no solo hay que recalcar que las propias palabras del actor podrían apuntar a que todavía no hay nada seguro, sino que también por la brevedad de sus comentarios tampoco se puede descartar de plano que no esté hablando sobre Death Stranding Director’s Cut. Después de todo, la versión del juego para PS5 contará con varios contenidos nuevos.

En ese sentido, con la opción sobre la mesa, solo queda esperar a que Kojima y el resto de los involucrados cuenten qué quieren hacer con Death Stranding.