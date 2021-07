Deathloop será el foco del próximo evento State of Play de Playstation que se llevará a cabo este 8 de julio

Sony finalmente anunció cuándo se llevará a cabo su próximo State of Play, que es su evento de streaming que entrega novedades sobre el futuro de las consolas Playstation.

De acuerdo a lo informado en el Blog de Playstation, la presentación se concretará este jueves 8 de julio y gran parte de su foco estará en Deathloop, el videojuego de acción en tercera persona para Playstation 5, desarrollado por Arkane Studios y que nos desafía a salir de una entorno estilo “El Día de la Marmota”.

El material de ese videojuego se extenderá por 9 minutos, pero no será el único. Desde Sony prometen que también habrán novedades sobre “videojuegos indie excitantes y títulos third-party”. Pero no esperen nada de God of War o Playstation VR.

El evento se llevará a las 2 PM, hora del pacífico en Estados Unidos. Es decir, las 4pm de Ciudad de México, las 5pm de Chile y las 6pm de Argentina.