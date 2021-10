Desde Sega han dado a conocer el tráiler de lanzamiento de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles presenta su tráiler de lanzamiento, el juego basado en el popular anime y que saldrá este viernes para las diferentes plataformas.

El tráiler se centra en el modo hsitoria del juego, el cual abarcará desde el comienzo de la historia hasta el arco del Tren Infinito, el cual fue adaptado al anime de la mano de una película.

El título de pelea desarrollado por CyberConnect2, contará tanto con un modo historia en donde se repasará la historia del manga, llegando hasta el arco de Mugen Train, así como un modo versus, en donde los jugadores se podrán enfrentar utilizando a diferentes personajes de la obra.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles saldrá para PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.