Denis Villeneuve está en contra de las escenas post-créditos: “Nunca lo he hecho y nunca lo haré”

La adaptación de Dune deja en claro que es solo la primera parte de una historia mayor. Pero a diferencia de otras producciones, que utilizan las escenas post-créditos para tantear lo que se vendrá a continuación, esta película no cuenta con nada más una vez que comienzan los créditos.

Dicha decisión se debe a una visión cinematográfica que no va de la mano de ese tipo de jugadas más cercanas al marketing. Y según ahora explicó el propio Denis Villeneuve, en conversación con el portal NME, simplemente está en contra del uso de esa dinámica.

“No me gustan las escenas post-créditos. Hay una emoción final muy específica que estaba buscando con el último cuadro de Dune y no quería arruinarlo. Así que no, no utilizo las escenas post-créditos. Nunca lo he hecho y nunca lo haré”, recalcó.

Es decir, Villeneuve es de la escuela clásica que plantea que una película debe terminar con el inicio de la cortina de créditos finales.

Además de ese planteamiento, el director también abordó las palabras de Jason Momoa, quien recientemente aseguró que le encantaría ver el primer corte de ensamblaje de Dune que duraba seis horas. De acuerdo a Villeneuve, aquello nunca verá la luz.

“Amo a Jason, pero algo como eso no existe. El corte del director es lo que la gente está viendo en cines en este momento. No habrá otro corte. Sí, podría haber hecho una película mucho más larga y contemplativa, pero ese no era el plan”, remarcó.

En definitiva: No habrá corte extendido, no habrá escenas post-créditos. Así que mejor que ni sea consultado sobre la posibilidad de una versión en blanco y negro.