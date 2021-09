Denis Villeneuve reveló que elemento del libro no logró incluir en su película de Dune

En base al material promocional y las declaraciones que ha entregado el director hasta ahora sería fácil asumir que Denis Villeneuve consiguió incluir todo lo que quería en su nueva película basada en Dune. Sin embargo, aunque la cinta ya está recibiendo buenos comentarios tras su primera exhibición en el Festival Internacional de Cine de Venecia, recientemente el propio cineasta reveló que hay un elemento que no logró incluir en su versión de la novela de Frank Herbert.

En el marco de una entrevista recogida por /Film, Villeneuve fue consultado respecto a qué aspecto de los libros quería incluir en la película y no pudo hacerlo, ante lo que el director reveló sus lamentos por no poder llevar al instrumento conocido como baliset a la pantalla grande.

“Les diré algo que ... Hay una cosa que me duele. Es el baliset de Gurney Halleck. Es algo que filmé. Es algo que existe”, señaló Villeneuve. “Josh (Brolin) fue increíble, pero por varias razones, no pude ponerlo en la primera parte”.

El baliset es un instrumento propio del mundo de Dune que simplemente es descrito como un instrumento musical de nueve cuerdas. Gurney Halleck, el personaje que Brolin interpreta en la nueva versión de Dune, posee un baliset por lo que en la película de 1984 dirigida por David Lynch apareció una interpretación de ese instrumento de la mano del Gurney Halleck de Patrick Stewart.

Villeneuve no detalló por qué no pudo incluir al baliset en la nueva película de Dune considerando que incluso filmó una escena con ese instrumento. No obstante, teniendo en cuenta que el director planea concretar una segunda parte de Dune, aún hay opciones para que ese elemento aparezca en la nueva franquicia.