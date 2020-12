Denis Villeneuve y James Gunn estarían molestos por la estrategia de estreno de Warner Bros para Dune y The Suicide Squad

En el papel Dune y The Suicide Squad son películas que deberían recaudar un montón de dinero. No obstante, debido a la pandemia todos los pronósticos de ese tipo son cada vez menos claros y a raíz de la nueva estrategia de estreno de Warner Bros las cosas parecen aún más complicadas.

Durante la semana pasada Warner Bros anunció que planeaba estrenar a todas sus películas de 2021 al mismo tiempo en cines y HBO Max. Un movimiento sin precedentes que la compañía justificó apuntando a la contingencia provocada por el coronavirus pero que sigue generando reacciones adversas para el estudio al interior de la industria del cine.

Siguiendo las declaraciones de Christopher Nolan, durante esta semana The Hollwood Reporter reveló que James Gunn y Denis Villeneuve también estarían molestos con la decisión del estudio.

De acuerdo a THR, a Gunn no le gustan mucho las plataformas de streaming y “no se mostró satisfecho cuando el estudio siguió su impactante anuncio al lanzar una fórmula mediocre para compensarlo a él y a otros participantes” de The Suicide Squad.

Wonder Woman 1984 será la primera película que Warner Bros presentará bajo su nuevo modelo de estrenos y, para conseguir ese tipo de debut para la cinta el estudio, le pagó millones de dólares a Gal Gadot y Patty Jenkins. No obstante, la compañía no habría tenido el mismo trato con los involucrados en las películas que planea lanzar en 2021. Un punto que explicaría la molestia de Gunn, el director de The Suicide Squad, y otros involucrados en esa cinta como la actriz Margot Robbie.

Pero evidentemente los responsables de la película DC no son los únicos molestos y THR sostiene que el director de Dune, Denis Villeneuve, “se encuentra entre los que sintieron con más fuerza que un estreno tradicional en la pantalla grande era esencial para su película”.

Todo mientras el reporte también sostiene que Jon M. Chu, el director de In the Heights “le dijo a un asociado que estaba’“conmocionado’ después de ser informado de la decisión de Warner” ya que para él la experiencia en cines también es algo fundamental.

Warner Bros comenzará a probar su nueva estrategia de estrenos este 25 de diciembre con la nueva película de Wonder Woman, pero todo apunta a que durante las próximas semanas continuarán las repercusiones por la decisión del estudio.