Depredador Vs Wolverine: Marvel anunció un crossover que definitivamente sangrará

“Marvel Comics anunció un llamativo próximo proyecto: un enfrentamiento épico entre el Depredador y Wolverine, una serie limitada de cuatro números que promete fusionar a los clásicos cazadores intergaláctico con quizás su presa más importante: el mutante de las garras.

El guionista Benjamin Percy, reconocido por su trabajo en la serie regular de Wolverine, encabezará el proyecto junto a diversos artistas, incluyendo a Greg Land, Andrea Di Vito, Ken Lashley y Kei Zama, entre otros.

A grandes rasgos, la serie explorará la enconada rivalidad entre Wolverine y un Yautja, el nombre canónico de la raza alienígena, que acecha a Logan desde sus primeros días como superhéroe.

En ese sentido, el primer número de Predator Vs Wolverine, programado para su publicación en septiembre, sembrará así las semillas de una colisión mortal que se expandirá a lo largo de varias décadas en el universo Marvel.

“No puedo decir que nací para escribir este crossover... pero a veces el universo revela por qué fuiste creado. Soy un hijo de los ochenta. No puedo decir cuántas veces vi Depredador, al igual que no puedo decir cuántos cómics de Wolverine he leído, porque eso sería como decir cuántas veces he respirado o cuántas hamburguesas he comido. Las mitologías de ambos personajes están tan arraigadas en mí que podrían considerarse parte de mi ADN o fragmentos de mi alma”, dijo Percy.

“Las armas, las garras, la fuerza y la sangre de ambas franquicias han estado fermentando en mi mente desde 1987, cuando me dormía leyendo un montón de cómics de Marvel, y mis amigos y yo jugábamos al ‘Predator’ con pistolas Nerf en el bosque y el río cerca de nuestro vecindario”, dijo Percy.

Pueden ver a continuación una portada de Marco Checchetto.