Desarrolladores de Shovel Knight revelan su nuevo proyecto Mina The Hollower

Desde Yacht Club Games, desarrolladores de Shovel Knight, han dado a conocer su nuevo proyecto, el cual tendrá por nombre Mina The Hollower.

El anuncio fue realizado con un tráiler, en dónde se puede ver la apariencia que tendrá el juego, que se está financiando a través de Kickstarter, y dónde ya superó los 368 mil dólares, aun faltando 29 días para que acabe. Con esto el juego ya superó la marca puesta que era de 311.503 dólares.

En cuanto a estética el juego será muy similar a Shovel Knight, aunque en esta ocasión cambiará al caballero con su pala por Mina, una inventora armada con un látigo.

“Mina the Hollower es una aventura de acción escalofriante que presenta un juego clásico y una estética de 8 bits al estilo de Game Boy Color, refinada para la era moderna. Combate de acción a 60 fps, un mundo lleno de misterio y horror, y aventuras de arriba hacia abajo se unen en una combinación que puede recordarte títulos clásicos como Castlevania, The Legend of Zelda: Link’s Awakening o incluso Bloodborne. Golpea a los enemigos, excava en el suelo y explora un mundo de píxeles perfectos en Mina the Hollower”, apuntan en el Kickstarter.

Se espera que el juego llegue a Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 y PC, en una fecha por anunciar.