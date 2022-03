Descubren un detalle que podría anticipar el futuro del Joker en el mundo de The Batman

[Esta nota contiene spoilers de The Batman]

Durante el jueves pasado Warner Bros sorprendió a los fanáticos de The Batman al revelar una escena eliminada de la película enfocada nada más ni nada menos que en el Joker.

Si bien el icónico villano apareció durante el corte final de la cinta en el contexto de una conversación en Arkham como Riddler, ese material descartado de The Batman se enfocó en un momento que Mat Reeves anticipó en varias entrevistas y que mostraba a Batman conversando con el Joker en un intento desesperado por descifrar qué estaba tramando Riddler.

Así, aunque Reeves sostiene que una aparición del Joker en una posible The Batman 2 aún no está garantizada y la participación del villano en la película tampoco tenía la intención de presentarse como un anticipo de lo que sucederá en ese universo, tras la publicación de la escena un fanático descubrió un curioso detalle.

Resulta que cuando Batman le entrega los archivos sobre Riddler al Joker esos documentos tienen un clip, sin embargo, cuando el villano los devuelve aquel sujetapapeles ya no está.

Por supuesto, como en toda producción de ficción aquello solo tiene una interpretación y es que el Joker robó el clip y lo usará para su inminente fuga Arkham.

Recuerden que Reeves planteó que al igual que el resto de los villanos que aparecieron en The Batman, el Joker recién está en sus primeras fases y aunque el personaje no aparezca inmediatamente en The Batman 2, aquel detalle sobre su potencial fuga bien podría servir para pavimentar el camino de esta nueva interpretación del Payaso Príncipe del Crimen a cargo de Barry Keoghan.