Desde PlayStation nunca consideraron a Nintendo como competencia

Ken Kutaragi, quien es considerado el padre de PlayStation y antiguo CEO de Sony Computer Entertainment, se refirió recientemente a su paso por la compañía, señalando que nunca consideraron a Nintendo como competencia. Las declaraciones de Kutaragi llegan de la mano de una visita al bar de Katsuhiro Harada, productor de Bandai Namco y creador de Tekken.

En la conversación, Kutaragi, que también estuvo a cargo del diseño del chip de sonido de la Super Nintendo, señaló que disfrutó mucho sus años en la compañía de la gran N y explicó que los medios y personas externas no interpretaron de forma correcta la relación entre las industrias, señalando que la idea de conflicto o competencia entre Nintendo, Sony y Sega sólo ayudó a que la industria creciera.

“Antes de PlayStation, trabajé en Super Famicom con Nintendo, y me gustaba mucho el Sr. Uemura y su equipo, estaba a menudo con ellos y me llevaba bien con ellos”, mencionó, agregando que “desde el exterior, se consideraba que estábamos peleando. No estábamos peleando en absoluto”.

Al respecto explicó que “siempre me hacían ese tipo de preguntas: ‘¿El competidor de PlayStation es Sega o Nintendo?’, me preguntaban. Pero nunca pensamos quién era nuestro competidor porque todos éramos compañeros de trabajo”, enfatizando que “sin embargo, la gente de fuera no creo que lo vieran así... no sabían la verdad. Hicieron que nuestra industria se animara”.