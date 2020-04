Diana y Steve están en una misión en la nueva foto de Wonder Woman 1984

Si todo marcha de acuerdo a los planes de Warner Bros. en un par de meses debería llegar a los cines Wonder Woman 1984, la esperada continuación de la cinta de 2017 que exploró los orígenes de Diana de Themyscira.

Pero como se ha anticipado esta película no nos llevará nuevamente de regreso a la época de la Primera Guerra Mundial, sino que como indica su título nos presentará a Diana en plena década de los 80.

En ese escenario, al amazona no solo deberá enfrentarse a una época marcada por el consumismo y la ambición, sino que también tendrá que lidiar con dos villanos: Maxwell Lord y Cheetah.

No obstante, no todo será malo para Wonder Woman ya que de una forma que la película todavía no quiere revelar de manera oficial, Steve Trevor regresará a su vida.

Así, en medio de su nueva misión para salvar la mundo, Diana podrá recuperar a su viejo amor que falleció en la batalla contra Ares y podrá contar con su ayuda en sus próximas aventuras.

De hecho, una nueva foto de la película revelada por la revista Total Film muestra a Diana y Steve mientras aparentemente están investigando algo en un lejano país.

Pero claro, el regreso de Steve Trevor y cómo influye eso en la conexión de Wonder Woman 1984 con el resto de las películas del denominado DCEU ha despertado varias dudas que la directora Patty Jenkins quiso aclarar conversando con Total Film (vía Games Radar).

“Hubo un pequeño período de tiempo en el que las personas se enojaron mucho y se preguntaron: ‘¿No es una secuela? ¿Es un reinicio total?’”, comentó Jenkins. “Es una secuela, en la medida en que nada se contradice entre las dos películas. Pero es muy importante para mí que no sea más de la primera película. Es una película totalmente diferente. Ahora, cuando ves el avance, puedes sentirlo”.

En cuanto a por qué la cinta está ambientada específicamente 1984 la directora volvió a reiterar que ese no es un elemento que se eligió al azar. De hecho, Jenkins dice que eligió el año “por una razón muy específica”.

Wonder Woman 1984 espera estrenarse en agosto.