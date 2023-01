Din Djarin y Grogu vuelan en el nuevo póster para la tercera temporada de The Mandalorian

Si el primer episodio de The Last of Us no sació sus ganas de ver a Pedro Pascal en pantalla, será mejor que comiencen a prepararse para el regreso de The Mandalorian.

Con miras al estreno de la tercera temporada de The Mandalorian planificado para el próximo mes de marzo, este lunes Disney plus reveló un nuevo póster de la serie.

Este afiche solo muestra a Din Djarin y Grogu escapando de una aparente explosión gracias a la mochila propulsora del mandaloriano. Todo mientras el personaje titular apunta con su blaster y “Baby Yoda” solo disfruta del paseo.

La tercera temporada de The Mandalorian tendría como uno de sus ejes centrales a un conflicto entre Din Djarin y Bo Katan. Además a propósito de esa trama también nos mostraría Mandalore.

El estreno del próximo ciclo de The Mandalorian está fijado para el 1 de marzo en Disney Plus y durante la noche de este 16 de enero se divulgará un nuevo adelanto.