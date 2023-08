Director de El Increíble Hulk da a conocer que existieron planes para una secuela en el MCU

Recientemente, el director de El Increíble Hulk, Louis Leterrier ha dado a conocer que existieron planes para una secuela como parte del MCU.

“Sí, había como toda una secuela”, dijo en conversación con ComicBook, agregando que la secuela descartada habría introducido algunas variaciones clásicas del personaje. “Había como Grey Hulk, Red Hulks, había muchas cosas buenas que estábamos planeando”.

En la ocasión no da a conocer más detalles, ni las razones de porque este proyecto no se concretó. En la actualidad rumores apuntan a que Captain America: Brave New World contaría con un Red Hulk interpretado por Harrison Ford.

Finalmente sobre el personaje señaló que “Hulk es un personaje complejo dentro del Universo Marvel”, agregando que “Quieres el Hulk primigenio... el Hulk furioso. Y luego, cuando pasas a Grey Hulk y Smart Hulk, pierdes eso un poco y te vuelves un poco más infantil con eso”.