Directores de las series de The Punisher y What We Do in the Shadows serían parte de la adaptación de The Last of Us

La adaptación de The Last of Us por parte de HBO sigue avanzando en su desarrollo porque hace poco la lista de la producción de la serie reveló que se incorporaron dos nuevos directores que trabajarán en al menos un episodio. Se trata de Jeremy Webb y Liza Johnson quienes se encuentran dentro de los siete directores en la lista de producción recogida por Collider.

Jeremy Webb es conocido por realizar producciones relacionadas con la fantasía y la ciencia ficción, también ha trabajado en series como The Punisher, The Umbrella Academy, Altered Carbon o Downton Abbey. Liza Johnson por su parte, tiene en su currículum series como American Horror Story, Physical y What We Do in the Shadows, donde su trabajo destaca por expresar relaciones complejas ambientadas en mundos oscuros. Como Johnson ha trabajado en muchos episodios que tienen protagonismo en mujeres, es probable que se centre en gran medida en historias que destaquen los personajes femeninos del programa.

Por su parte, los creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann, han publicado detalles sobre la adaptación de The Last of Us en la incorporación de los actores, como lo han sido Nick Offerman y Storm Reid recientemente. De acuerdo a la lista, Mazin y Druckmann serán directores de la serie junto a Jeremy Webb y Liza Johnson, junto a ellos están Jasmila Zbanic, Peter Hoar y Kantemir Balágov. Este último, dirigiría el episodio piloto del esperado programa.

La historia sigue a Joel (interpretado por Pedro Pascal), un sobreviviente de un apocalipsis zombie quien tiene la misión de transportar a una adolescente llamada Ellie (interpretada por Bella Ramsey) a través de los Estados Unidos por áreas llenas de infectados y grupos armados.

La primera temporada tendrá 10 episodios y se transmitirá en HBO Max sin fecha de estreno aún.