Disney cambió las fechas que estaban reservadas para dos películas de Marvel Studios

El estreno de dos películas de Marvel Studios ha sido postergado. Según reporta Comicbook, en el contexto de la pandemia, Walt Disney Studios decidió realizar algunos ajustes en su calendario de lanzamientos y aplazó el debut de un par de entregas de la franquicia de los Vengadores.

Por ahora no está claro qué películas son las que modificaron sus días de estreno en Estados Unidos, ya que las fechas que Disney ajustó estaban asignadas a dos proyectos de Marvel Studios que no habían sido identificados.

Es decir, no se trata de películas que ya tienen sus estrenos establecidos para otras fechas como como Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Eternals, Spider-Man:No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever, The Marvels, Ant-man and the Wasp: Quantumania y Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

Por lo que mientras los fanáticos no tardarán en especular de qué estrenos se trata, por ahora solo está claro que Disney planea lanzar a una nueva película de Marvel Studios durante el 6 de octubre de 2023 en lugar del 7 de octubre de 2022 que era la fecha que estaba estimada previamente. Todo mientras otra cinta del estudio comandado por Kevin Feige debutará el 10 de noviembre de 2023 en lugar del 3 de noviembre de ese mismo año.

Hasta el momento los proyectos anunciados de Marvel Studios que no cuentan con fechas de estreno confirmadas incluyen al reinicio de Los Cuatro Fantásticos, Blade y Capitán América 4. Pero tengan en cuenta que el estudio perfectamente podría lanzar a otras películas en esas fechas. Después de todo, el propio guionista de la próxima Capitán América aseguró que el estudio mantendría a varias cintas en reserva.