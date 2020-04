Prepárense para escuchar una nueva versión de “De Cero a Héroe” en la pantalla grande porque al parecer Disney estaría desarrollando un remake live-action de Hércules.

De acuerdo al portal The DisInsider, el estudio pretendería continuar con su tanda de nuevas versiones de sus clásicos animados de la mano de otra interpretación de la película de 1997 inspirada en la mitología griega.

Por supuesto, este proyecto no ha sido confirmado por el estudio y por ende permanece en el terreno de los rumores. No obstante, desde The DisInsider sostienen que el remake estaría en las primeras etapas de su desarrollo e incluso contaría con Jeffery Silver (El Rey León, Tron: Legacy) y Karen Gilchrist (El Rey León, The Mandalorian) vinculados como productores.

En ese sentido, si bien aún no hay muchas certezas sobre esta supuesta producción, aparentemente el plan de Disney sería mantener las canciones de la versión animada y probablemente incorporar nuevos temas.

Esta rumoreada nueva película de Hércules todavía no tendría vinculado a un director, sin embargo, el reporte dice que Disney estaría considerando a Jon Favreau (Iron Man, El Rey León), Joe y Anthony Russo (Avengers: Infinity War) o Gore Verbinski (Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra) para dirigir. Pero es preciso señalar que el estudio aún no tiene reuniones formales con ninguno de ello.

Además de tener en el tintero el estreno del remake de Mulán, Disney está trabajando en nuevas versiones live-action de Bambi, Robin Hood, Pinocho y La Sirenita.