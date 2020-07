Disney habría reducido sus gastos en anuncios de Facebook en medio del boicot contra la compañía

Al parecer Disney también se habría sumado al boicot publicitario contra Facebook. Pese a que la compañía no ha realizado ningún tipo de anuncio oficial al respecto, un nuevo reporte de The Wall Street Journal indica que Disney habría reducido significativamente su gasto en anuncios de Facebook e Instagram.

Concretamente The Wall Street Journal dice que Disney detuvo la publicidad de Disney Plus en Facebook y también pausó los avisos de Hulu en Instagram.

En ese sentido, Disney no estaría ejerciendo una suspensión completa de avisos en las plataformas de Facebook y más bien habría reducido su cantidad de publicidad y por ende de gastos por ese concepto en Facebook e Instagram.

El boicot publicitario contra Facebook arrancó el pasado mes de junio y es impulsado por organizaciones estadounidenses como The Anti-Defamation League, The National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) y Color Change.

A grandes rasgos la campaña llamada “Stop Hate For Profit” pretende que las grandes empresas insten a Facebook para que tome medidas más contundentes para combatir la difusión de discursos de odio y desinformación en sus plataformas.

Hasta ahora diversas compañías se han cuadrado directa e indirectamente con la campaña, incluyendo a empresas como Coca-Cola, Honda, Unilever y Hershey.

Pero el movimiento de Disney sería particularmente llamativo ya que, según datos de The Wall Street Journal, la compañía gastó alrededor de $210 millones de dólares anuncios de Disney Plus en Facebook en Estados Unidos durante la primera mitad de 2020.

Todo mientras Disney también gastó $16 millones de dólares en anuncios de Hulu en Instagram entre el 15 de abril y el 30 de junio de este año. Algo que, sumado a los otros gastos de la compañía, posicionaría a Disney como el principal anunciante estadounidense de Facebook durante el primer semestre 2020.