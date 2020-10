Disney planea hacer una película de Space Mountain, la montaña rusa que está en su parque temático

Disney planea concretar una nueva película basada en una atracción de sus parques temáticos. De acuerdo a The Hollywood Reporter, el estudio contrató al guionista Joby Harold (King Arthur: The Legend of the Sword) para escribir la historia de una nueva película basada en Space Mountain.

Si no están familiarizados con esa atracción, cabe señalar que Space Mountain es una montaña rusa ubicada en la sección Tomorrowland del Magic Kingdom Park. De acuerdo al propio sitio web de Disney, esta atracción invita a las personas a “sumergirse a toda velocidad por la oscuridad absoluta mientras una banda de sonido futurista hace eco a su alrededor”.

“Vuela junto a estrellas fugaces y satélites espaciales. Pasa a toda velocidad cerca de esferas veteadas de luz, cometas brillantes y meteoritos itinerantes. ¡Siente la fuerza de la gravedad mientras pasas por un agujero de gusano!”, dice la descripción de Space Mountain.

Como podrán imaginar, aquí no hay una gran historia que tomar para construir una película, por lo que THR sostiene que para este proyecto que se describe como una “aventura familiar” la trama se está “creando completamente con el viaje actuando como inspiración”.

Por ahora no hay una fecha de estreno ni más detalles sobre la película de Space Mountain, pero el plan de Disney sería estrenar a esta producción en cines,