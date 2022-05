Disney Plus censuró un diálogo en el one-shot “All Hail the King” de Marvel

Disney Plus editó un corto que recientemente cobró importancia en la franquicia de Marvel Studios por cortesía de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Si bien ya ha pasado casi una década desde que la compañía lanzó al one-shot titulado “All Hail the King” tras Iron Man 3, recientemente se descubrió que el streaming de Disney editó un momento de esa producción para su emisión.

Particularmente, según destacó The Direct, Disney Plus removió la palabra “cracker” de un diálogo casi al inicio del corto cuando Herman defiende de Trevor Slattery de otro preso.

En inglés “cracker” es una palabra que se puede usar como un termino peyorativo para personas blancas y pobres. Por lo que aunque no está claro por qué Disney habría censurado aquella palabra en la escena, la versión actual de la secuencia solo incluye a Herman diciendo : “Hey ¿qué pasa?” aunque, en la versión con subtítulos en inglés disponible en Latinoamérica, el texto descriptivo aún remarca el insulto.

Mientras para ver la versión editada pueden revisar “All Hail the King” desde la marca de los 11:30 minutos en Disney Plus, si quieren pueden mirar la escena original a continuación:

Hasta ahora Disney plus no se ha pronunciado sobre este cambio a “All Hail the King”, pero cabe recordar que esta no es la primera vez que ese streaming entra en el complejo terreno de las ediciones al contenido en streaming y tiempo atrás también cambió parte de The Falcon and the Winter Soldier aunque esa vez la empresa se justificó apuntando a un error técnico.