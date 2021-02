Disney y HBO Max lanzarán spots televisivos durante el Super Bowl

Para los fanáticos del fútbol americano el Super Bowl es todo un acontecimiento precisamente por lo que pasará en la cancha. Sin embargo, para quienes no siguen ese deporte, toda la fanfarria en torno a los comerciales y el show del medio tiempo son los principales ganchos del evento.

Pero este año el Super Bowl será diferente a sus versiones anteriores y aunque igual tendrá un show de la mano de The Weekend y el partido entre los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers también podrá contar con público, la pandemia le dará un tono diferente a todo.

De hecho, desde Deadline reportan que mientras en años anteriores los comerciales del Super Bowl estaban llenos de adelantos de películas, durante este 2021 los estudios de cine optarán por guardarse las promociones de la mayoría de sus títulos ante la incertidumbre que el coronavirus ha provocado respecto a las fechas de estreno.

“Si bien los principales estudios impulsaron nueve anuncios de películas durante el Super Bowl del año pasado (...) que acumularon 171.7 millones de visitas online en las 24 horas posteriores al juego, este año el número de series o películas promocionadas parece estar entre cinco y seis”, dice el reporte de Deadline antes de recalcar que “el costo estimado para un anuncio de 30 segundos este año es de $5,5 millones dólares, ligeramente por debajo de los $ 5,6 millones de dólares de 2020″.

En ese sentido, mientras este reporte llama a no esperar nuevos tráilers de películas como Rápido y Furioso 9, A Quiet Place 2 y Top Gun: Maverick, todo apunta a que los streamings dominarán los espacios publicitarios del Super Bowl LV.

Después de todo, desde Variety dicen que “se espera que HBO Max promocione algunas de las películas que llegarán a la plataforma en 2021″. Un movimiento que podría contemplar desde avances de producciones como el “Snyder Cut” de Justice League (18 de marzo) y un nuevo vistazo de Gozilla vs Kong (26 de marzo), hasta otro video promocional para todos los estrenos que ese streaming realizará de manera simultanea con los cines de Estados Unidos. Pero por ahora eso no está confirmado y lo único seguro es que HBO Max realizará una promoción durante el evento.

Pero mientras lo que mostrará HBO sigue estado rodeado de misterios, lo que podría ofrecer Disney está un poco más claro.

De acuerdo a Deadline, “Disney tendrá entre dos y cuatro tráilers, a la par con los Super Bowls anteriores” y dentro de ellos podrían llegar avances de The Falcon y Winter Solider (19 de marzo), Loki, y Raya and the Last Dragon, la nueva cinta animada de que se estrenará el 5 de marzo mediante el acceso premium de Disney Plus.

Un tráiler de Black Widow aparentemente también sería una posibilidad, pero como el estreno de la película podría ser postergado nuevamente lo mejor es que no se ilusionen mucho con ese punto.

Dando el salto a otro streaming, también se espera que Amazon Prime Video promocione al lanzamiento de Un Príncipe en Nueva York 2, la película que le compró a Paramount y que llegará a la plataforma el 5 de marzo.

Todo mientras por el lado de los estudios de cine Universal dirá presente con un solo tráiler que aparentemente corresponderá a Old, la nueva película de M. Night Shyamalan.

Después de todo, el propio director subió un video que tantea que un vistazo a la película podría llegar durante el partido.

El Super Bowl LV se desarrollará durante este domingo 7 de febrero.