Disney pretendería estrenar más películas bajo la estrategia del live-action de Mulán

Disney todavía no quiere revelar cifras concretas sobre el desempeño del live-action de Mulán en Disney Plus, sin embargo, parece que la compañía quedó satisfecha con ese lanzamiento y es que, en un reciente reporte de sus ganancias, la compañía dio a entender que planearía concretar más lanzamientos bajo ese modelo.

Como recordarán, luego de postergar su estreno en cines debido a la pandemia, el live-action de Mulán llegó a pantalla grande solo en algunos países y se presentó mediante Disney Plus en otros lugares. Pero el debut de Mulán en Disney Plus no fue como el Artemis Fowl o lo que pasará con Soul, ya que Disney le cobró cerca de $30 dólares a las personas que querían ver la cinta.

En ese sentido, de acuerdo a lo recogido por Deadline, el CEO de Disney, Bob Chapek, dijo que estaba “satisfecho con los resultados de Mulán como título de Acceso Premium".

Pero Chapek no solo consideró que el desempeño de Mulán fue positivo para la compañía sino que también planteó que “tenemos algo valioso en términos de planes para el Acceso Premium”.

Así, si bien Chapek no dio más detalles sobre qué películas podrían ser parte de esa estrategia, dijo (vía Screen Rant) que “va a haber un papel estratégico para eso en nuestra cartera de ofertas” y prometió que se darán más detalles al respecto cuando Disney concrete una nueva confeencia con sus inversionistas el 10 de diciembre.

Finalmente, aunque lo más llamativo aquí son los posibles planes a futuro de Disney, Chapek también reconoció que Mulán generó controversia tanto dentro de Estados Unidos como a nivel internacional.

“Desafortunadamente, el título generó controversia en Estados Unidos e internacionalmente”, dijo Chapek, probablemente en referencia a las polémicas por el apoyo de su protagonista a la policía de Hong Kong y el agradecimiento de Disney la provincia china de Xinjiang.