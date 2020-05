DLC llevará a Henry Cavill a Total War: Warhammer 2

Desde hace un tiempo que se conoce que Henry Cavill es un aficionado a Warhammer, y ha pasado parte de su cuarentena pintando figuras. Ahora ante esto es que desde el juego han decidido homenajearlo y sumarlo a Total War: Warhammer 2.

La información fue dada a conocer por el director del juego, Richard Aldridge, quien en conversación con PCGamesN, apuntó que “cuando vi que un cierto señor Cavill mencionó que disfruta en su tiempo libre de jugar a Total War: Warhammer o de pintar algunos modelos en su tiempo libre, pensé que sería divertido agregarlo de alguna manera al juego, como lo hemos hecho con varios desarrolladores a lo largo de los años”.

En la conversación, Aldridge, previamente señaló que “no amo nada más que dar vida al mundo de Warhammer y, como muchos de nuestros fans, me gusta jugar con un nuevo personaje o pintar a una de mis miniaturas en casa”.

En cuanto al personaje, este llegará de la mano del DLC, The Warden and the Paunch, el próximo 21 de mayo, que sumará una batalla entre Altos Elfos y los Pieles Verdes.

Dentro de esto, es que Cavill se sumará como un Alto Elfo llamado ‘Cavill, Loremaster de Hoeth’, y que contará con una habilidad llamada Lobo Blanco, en clara referencia a su interpretación de Geralt of Rivia en la serie de The Witcher de Netflix.