Doctor Strange in the Multiverse of Madness podría continuar la mala racha para los estrenos de Marvel Studios en China

Otro país podría restarse del calendario de estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si bien días atrás se reportó que países como Egipto, Arabia Saudita, Kuwait y Catar no exhibirán la película debido a la breve representación de la comunidad LGBTQ que se dará en su trama de la mano de la historia de America Chavez, ahora Deadline reporta que otros motivos podrían frenar el debut de la secuela de Doctor Strange en China.

¿Recuerdan que días atrás se reveló un clip del inicio de Doctor Strange in the Multiverse of Madness donde el hechicero titular aparecía peleando con una criatura llamada Gargantos? Bueno, mientras muchos solo se quedaron con la acción y el caos en Nueva York que se representaba en esa escena, por cortesía del minucioso análisis que ya es costumbre para cada apuesta del MCU, algunos fanáticos descubrieron que en un dispensador de periódicos se podían ver los caracteres en chino de The Epoch Times, un medio contrario al gobierno Chino y que durante los últimos años se ha posicionado firmemente dentro del sector de la extrema derecha tomando posturas partidarias a Donald Trump.

Aquella referencia a ese medio generó molestia entre algunos usuarios chinos y eso, según Deadline, sería algo que las autoridades de ese país tomarían en cuenta para su revisión y aprobación del estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

“Entendemos que Doctor Strange 2 se envió a las autoridades chinas para su revisión, y que aún no se ha rechazado ni aprobado un lanzamiento”, explica Deadline antes de advertir que “parece que el alboroto actual ha sido alimentado por internautas que hacen un análisis cuadro por cuadro de la escena en cuestión”.

Si bien aquella referencia a The Epoch Times podría influir para que Doctor Strange in the Multiverse of Madness no se estrene en China, tampoco hay que considerar que eso sería la única causa ni el caso de la película protagonizada por Benedict Cumberbatch sería algo aislado.

Después de todo, Disney no ha podido estrenar una película de Marvel Studios en China desde Avengers: Endgame en 2019 ya que ni Black Widow, ni Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, ni Los Eternos recibieron las aprobaciones necesarias para presentarse en ese país por distintos motivos. Todo mientras que otras apuestas basadas en los cómics de Marvel como Venom: Let There Be Carnage y Spider-Man: No Way Home tampoco pudieron debutar en ese territorio cuyo aporte a la recaudación siempre es bienvenido por los estudios.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará este 4 de mayo en Chile y ,pese a que el panorama no parece auspicioso, China aún no tomaría una decisión final sobre su estreno en ese territorio.