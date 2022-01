Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya terminó su rodaje adicional

Doctor Strange in the Multiverse of Madness finalmente terminó sus filmaciones. Pese a que la película ya había completado la parte principal de su rodaje principal a mediados del año pasado, a fines de 2021 la cinta comenzó un proceso de rodaje adicional que dio mucho de qué hablar.

Después de todo, de acuerdo a los reportes, aquellas filmaciones adicionales de la secuela de Doctor Strange no solo involucrarían la típica fotografía adicional, sino que también contemplarían refilmaciones. Y, en el contexto posterior a Spider-Man: No Way Home, además buscaron sumar más cameos y apariciones de personajes nuevos para las producciones de Marvel Studios. Todo con la excusa de “divertirse más con el multiverso”.

Pero aunque todavía no sabemos cómo se plasmará todo eso en el resultado final de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, esta semana se reveló que la película finalmente terminó su producción y, en el marco de una conversación con Benedict Cumberbatch, Deadline confirmó que “la película más reciente de Doctor Strange (...) acaba de terminar su fotografía adicional el sábado” de la semana pasada.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness es dirigida por Sam Raimi (Spider-Man) en base a un guión de Michael Waldron (Loki) y, además de Cumberbatch en el papel del héroe titular contará con Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff/Scarlet Witch, Xochitl Gomez como América Chavez, Chiwetel Ejiofor como Mordo, Benedict Wong como Wong y Rachel McAdams como Christine Palmer, entre otros.

Aunque originalmente se esperaba que esta secuela de Doctor Strange llegara antes de Spider-Man: No Way Home, la pandemia cambió esos planes y la cinta incluso pudo presentar su primer avance en los créditos de la entrega más reciente de las aventuras de Spidey. Algo que tendría muy entusiasmado a Cumberbatch.

“Estoy emocionado por la reacción al tráiler al final de Spider-Man. Estoy emocionado por la reacción que ha tenido la película”, dijo el actor. “Quiero decir, ha sido un momento, para ser honesto”.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará en mayo.