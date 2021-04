Dominic Purcell dejará Legends of Tomorrow

Otro miembro del equipo original dejará Legends of Tomorrow. Si bien desde The CW aún no anuncian nada de manera oficial, durante esta semana Dominic Purcell aseguró que no continuará en la serie de los viajeros del tiempo.

A través de su cuenta de Instagram el actor detrás de Mick Rory planteó que era hora de dejar ese papel que después de debutar como villano en el primer ciclo de The Flash se convirtió en uno de los integrantes principales de Legends of Tomorrow.

“El trato no está hecho. No tengo interés (en) cualquier efectivo que arrojen a nivel corporativo. Me alejaré de Legends of Tomorrow. Ha sido un placer total y una experiencia de humildad dar vida al personaje icónico de DC Comics, Heatwave (también conocido como Mick Rory). Rompí este personaje, ningún actor en el mundo podría haberlo hecho mejor. Es un hecho... qué coño tan divertido”, escribió Purcell.

Pese a que no detalló cuándo se concretará su salida de Legends of Tomorrow (la serie aún no presenta su temporada 6, pero fue renovada para un séptimo ciclo), Purcell dio a entender que dejará el programa por un conflicto con el estudio.

“Es hora de seguir adelante y ver cómo se desarrolla la mierda. Caity Lotz, Nick Zano cuiden de los niños que llegan. Necesitan educación. Son un número, enséñeles a no depender de la lealtad del estudio”, agregó. “Al estudio no le importa. La ética de trabajo y el talento de los actores deben darles la confianza para cuestionar la autoridad. Mucho amor a todos. No se me escapa lo afortunado que soy”.

Pese a que esto parece más definitivo, cabe señalar que esta no es la primera vez que Purcell manifiesta su intención de dejar Legends of Tomorrow. De hecho, en febrero de este año ya había realizado una publicación apuntando a que quería abandonar el programa, sin embargo, ese contenido posteriormente fue eliminado de su cuenta de Instagram.

Legends of Tomorrow presentará su sexta temporada este 2 mayo en Estados Unidos con los que ahora aparentemente serán los últimos episodios de Mick Rory.