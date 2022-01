Dos actores sorpresa de Spider-Man: No Way Home se juntaron para ver la película en el cine: “Fue simplemente algo realmente hermoso para compartir juntos”

[Esta nota contiene spoilers de Spider-Man: No Way Home]

Debido a todas las expectativas y entusiasmo que existía en torno a la película, a muchas personas les costó conseguir entradas para Spider-Man: No Way Home. De hecho, en países como Chile hasta se cayeron las páginas de algunos cines.

Pero en Estados Unidos algunas personas no solo pudieron experimentar la película en el día de su estreno mientras muchos trataban de evadir los spoilers en redes sociales, sino que en una función particular algunos fanáticos estaban en el mismo cine que dos de las grandes sorpresas de la película: Andrew Garfield y Tobey Maguire.

En una reciente entrevista con ET, Garfield contó que asistió a una función el día del estreno de Spider-Man: No Way Home y lo hizo en compañía de nada más ni nada menos que Tobey Maguire, el actor que protagonizó la trilogía de Spidey que antecedió a The Amazing Spider-Man.

Aparentemente nadie se habría dado cuenta que ambos actores estaban en el cine y los intérpretes de Spidey solo habrían disfrutado de la función.

“Todavía no puedo creer que haya sucedido”, dijo Garfield. “Entré a hurtadillas a un cine en la noche del estreno y solo miré (la película) con mi gorra de béisbol y mi mascarilla. De hecho, también estaba con Tobey (Maguire), Tobey y yo nos colamos en un cine juntos y nadie sabía que estábamos allí. Fue simplemente algo realmente hermoso para compartir juntos”.

Aunque Garfield no entregó detalles más detalles esa noche, no deja de ser curioso imaginar las expresiones de los actores ante la reacción de la audiencia por el regreso de sus respectivas versiones de Spider-Man. Después de todo, Garfield pasó buen parte del año pasado negando que era parte de No Way Home.

Pero aunque el actor dejó hasta ahí esa anécdota también reiteró que está dispuesto a volver a interpretar a Spider-Man en otro proyecto siempre y cuando sea la historia adecuada. “Estoy muy, muy dispuesto, pero tendría que ser muy, muy especial. Tendría que ser muy, muy significativo y divertido, y alegre, como fue hacer No Way Home”, dijo Garfield.

“(Spider-Man) siempre va a ser parte de mí, ya sea que interprete al personaje o no, me siento muy conectado con él”, sentenció.