Dos juegos de Avatar: The Last Airbender estarían en desarrollo

Avatar: The Last Airbender sigue teniendo una base sólida de fanáticos que claman por más contenido relacionado al mundo de Aang. Y, en ese sentido, parece que sus súplicas han sido escuchadas ya que un reporte indica que dos juegos de la saga estarían actualmente en desarrollo.

Según el sitio Avatar News, la desarrolladora de Paramount llamada Avatar Studios, está trabajando en un RPG para consolas con mecánicas de acción y aventura, además de un MMORPG ambientado en el mundo de Avatar. El portal asegura que ambos juegos llevarían un buen tiempo en desarrollo, por lo que su estreno podría darse dentro de poco.

Si bien el reporte no da muchos detalles sobre los próximos videojuegos, asegura que tendrán al elenco de personajes original de la serie de The Last Airbender, pero con un nuevo reparto de actores de voz.

Más allá de eso, Avatar tiene un futuro prometedor, ya que además de estos dos juegos llegará un título para dispositivos móviles realizado por Square Enix.

Además, cabe mencionar, que el reporte asegura que existe un cuarto juego en camino, pero se desconocen los detalles sobre este.

Recuerden también que Paramount y Netflix están trabajando en una próxima adaptación live action de Avatar. De este modo, los fanáticos de la serie animada tendrán mucho por lo que gozar en estos próximos años.