Dos personajes de WandaVision regresan en el nuevo spot de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Tal y como se había anticipado durante la semana pasada, este martes comenzó la preventa de entradas para las funciones de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y, como era de esperar, para conmemorar esa ocasión Marvel Studios reveló nuevo contenido promocional de la próxima película de Stephen Strange.

Concretamente, el estudio lanzó un nuevo spot de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Este avance explica que tanto Wanda Maximoff como Stephen Strange serán atormentados por distintas pesadillas, pero mientras en el caso del ex-Hechicero Supremo sus sueños malos tendrán que ver con su fallida relación con Christine Palmer, Wanda experimentará pensamientos sobre su familia. De hecho, en este adelanto finalmente se confirma que Billy y Tommy aparecerán en la película.

Por otra parte, también se revelaron varios afiches para la película que incluyen al nuevo póster principal y versiones para IMAX y otros formatos.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness fue dirigida por Sam Rami y tendrá su pre-estreno el próximo 4 de mayo en Chile.