¿Dos versiones de Barry Allen? Las curiosas fotos del rodaje de The Flash

En la Crisis en Tierras Infinitas del Arrowverso tuvimos la oportunidad de ver interactuar a distintas versiones de Barry Allen ya que mientras notablemente el Flash de Ezra Miller conoció al Flash de Grant Gustin, John Wesley Shipp también regresó como su versión noventera del velocista escarlata.

Pero como este tipo de situaciones son parte de las aventuras del héroe de Central City desde la publicación del clásico “Flash de dos mundos”, parece que la película de The Flash también podría concretar su propia versión de una reunión entre dos versiones de Barry Allen.

Pese a que por ahora no hay información oficial respecto a potenciales apariciones de otros actores, nuevas fotos del set parecen reafirmar que la cinta dirigida por Andy Muschietti podría contemplar al menos una interacción entre dos versiones de Barry interpretadas por Ezra Miller. Después de todo, en estas imágenes Miller aparece interactuando con su doble, quien además luce una chaqueta similar aquella que el actor tenía como Barry en una foto filtrada.

Por supuesto, a estas alturas esto son solo especulaciones y todavía no existe claridad respecto a lo que verdaderamente estaría sucediendo en esta escena de la película. No obstante, tampoco hay que perder de perspectiva la noción de que la película de The Flash incursionará en el tema del Multiverso y los viajes en el tiempo por lo que perfectamente este podría ser un Barry de otra Tierra u otra línea temporal.

The Flash se estrenará en 2022 y, además de Ezra Miller como Flash, contará con Michael Keaton como Batman, Ben Affleck como Batman y Sasha Calle como Supergirl, entre otros.